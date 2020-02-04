شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل الصعود بعد بيانات قوية عن قطاع التصنيع فى الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى بيانات قوية فى الولايات المتحدة ، أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية فى كانون الثاني/يناير للمرة الأولى خلال الستة أشهر الأخيرة ، فى علامة إيجابية لمسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم.

ارتفع مؤشر الدولار بأكثر من 0.15 % إلى مستوى 97.96 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 97.82 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 97.79 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بحوالي 0.5% ، فى أول مكسب خلال ثلاثة أيام ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 97.35 نقطة.

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لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تصاعد احتمالات تضرر الاقتصاد الصيني جراء تفشي فيروس كورونا فى البلاد.

فى أحدث البيانات الرسمية فى الصين ،ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 20,438 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 425 حالة ، الأمر الذي دفع الحكومة الصينية إلى توسيع الإجراءات الوقائية وفرض المزيد من القيود على السفر.

ويدعم الارتفاع الحالي فى مستويات الدولار الأمريكي ، بيانات الأمس الإيجابية فى الولايات المتحدة ، والتي أظهرت اقتحام قوي لقطاع الصناعات التحويلية لمنطقة النمو خلال الشهر الماضي بعد خمسة أشهر من الانكماش ، لتعزز علامات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

قال معهد التزويد الأمريكي إن مؤشره لنشاط المصانع ارتفع إلى 50.9 نقطة فى كانون الثاني/يناير من 47.2 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر ،متجاوزا توقعات الخبراء أن يرتفع المؤشر لمستوي 48.5 نقطة ، مسجلا أول نموا خلال الستة أشهر الأخيرة ،بفضل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ومستوي 50 نقطة فاصل بين نمو وانكماش القطاع.