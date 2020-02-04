شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض المبيعات يهبط بأرباح "أبومعطي" 23% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع الأرباح بنسبة 22.9% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 4.8 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.2 مليون ريال في الربع الثالث في 30 ديسمبر 2018.

وقالت الشركة إن التراجع في الأرباح يرجع إلى انخفاض مبيعات قطاع الاحبار بالإضافة إلى زيادة المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع نتيجة افتتاح فروع جديدة للشركة فى قطاع التجزئة.

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كذلك تراجع إجمالي المبيعات إلى 84.6 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 99.2 مليون ريال للربع المُقابل المنتهي في 30 ديسمبر 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغت 11 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مُابل صافي أرباح بلغ 13.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغت 6.3 مليون ريال خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019، مُابل صافي أرباح بلغ 7.4 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من 2018.