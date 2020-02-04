شكرا لقرائتكم خبر عن "ساسكو" تبدأ الحجز على الكميات المطلوبة من "أرامكو" بهامش الربح الجديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات "ساسكو" عن بدء الحجز على الكميات المطلوبة من شركة أرامكو بهامش الربح الجديد لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركة.

وأفادت ساسكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأنها لم تتسلم من شركة أرامكو آلية إستلام الأثر الرجعي وجاري العمل معهم على إنهائها.

وقالت الشركة إن تأثير هذا التغير سيبدأ إعتباراً من النتائج المالية للربع الأول من عام 2020، إلا أنه لا يمكن تحديد الأثر المالي بدقة وذلك نظراً لإرتباطه بالمبيعات الفعلية من المحروقات.

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وبحسب البيان، يبلغ عدد المحطات المشغلة خلال شهر يناير 2020 نحو (201) محطة، وقد بلغت مبيعاتها خلال نفس الفترة من البنزين 91 نحو (126.57) مليون لتر، والبنزين 95 نحو (8.72) مليون لتر والديزل نحو (43.19) مليون لتر.

وكانت الشركة قد أعلنت، خلال أكتوبر الماضي، عن موافقة وزارة الطاقة على زيادة هامش الربح لمحطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة للشركات الحاصلة على شهادة تأهيل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ليصبح هامش الربح الجديد (15 هللة للبنزين بدلاً عن 9 هللات للتر و5 هللات للديزل بدلاً عن 3.5 هللة للتر)، مؤكدةً على عدم تأثر أسعار بيع التجزئة في المحطات على المستهلك النهائي.

وتجدر الإشارة إلى أن ساسكو حققت صافي أرباح بلغ 13 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 7.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 27 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 25.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018. بنسبة تراجع بلغت 7.1%.