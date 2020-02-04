شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة دخل العمولات تقود أرباح بنك "الجزيرة" للارتفاع 162% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك الجزيرة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 162% خلال العام العام المنتهي في 31 ديسمبر2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق "تداول" حقق البنك صافي أرباح بلغ 991 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 1 مليار ريال في العام 2018.

وقال البنك إن ارتفاع الأرباح في العام 2019، الانخفاض في الزكاة المستحقة للسنة مقارنة بالسنة السابقة. الزكاة المستحقة للسنة السابقة كانت أعلى بسبب اتفاقية تسوية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل على تسوية المطالبات الزكوية للسنوات من 2006م إلى 2017.

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وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 3.2 مليار ريال مقابل دخل من العمولات بلغ 2.8 مليار ريال خلال العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في دخل العمليات إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي الأرباح من استبعاد الأصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وصافي دخل الاتعاب والعمولات البنكية وصافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي الربح من القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل الادوات المالية ودخل العمليات الأخرى.

وفي المقابل، ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 12% وذلك بسبب الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والإطفاء ورواتب الموظفين وما في حكمها وصافي مخصص خسائر الإئتمان والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف العمليات الأخرى, قابله انخفاض في مصاريف الايجارات والمباني.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق البنك صافي أرباح بلغ 743.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 728.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.