شكرا لقرائتكم خبر عن يونايتد ستيل يعاني من الضغوط السلبية – تحليل – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم يونايتد ستيل (X) في آخر جلساته، ليسجل السهم خسائر جديدة بلغت نسبتها -0.44% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر السهم عند سعر 9.03 دولار، ويأتي انخفاض السهم في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع بدء ظهور تقاطع سلبي من جديد بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على كل المستويات بمحاذاة خط ميل.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 10.10، ليستهدف مستوى الدعم 8.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: هابط