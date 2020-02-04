شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس يعيد اختبار خط ميل مكسور – تحليل – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم ستاربكس (SBUX) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعضاً من خسائره السابقة، وفي الوقت نفسه ليحاول تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بلغت نسبتها 1.39% بما يعادل 1.18 نقطة ليستقر السهم عند سعر 86.01 دولار، ليعيد السهم بهذا الارتفاع اختبار خط اتجاه كان السهم قد كسره في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 89.15، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 80.97.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه