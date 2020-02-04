شكرا لقرائتكم خبر عن فايزر يرتفع بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم فايزر (PFE) في آخر جلساته، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ليحاول من خلالها تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها، وأيضاً لتعويض بعضاً من خسائره السابقة، ليحقق السهم مكاسب حذرة بلغت نسبتها 0.73% بما يعادل 0.27 نقطة ليستقر السهم عند سعر 37.51 دولار، في ظل تأثر السهم بخروجه من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

Advertisements

لذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 38.87، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 36.25.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه