شكرا لقرائتكم خبر عن إنيفيديا يبدأ باستعادة تعافيه – تحليل – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم إنيفيديا (NVDA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.65% بما يعادل 3.90 نقطة ليستقر عند سعر 240.33 دولار، ويأتي ارتفاع السهم نتيجة طبيعية لسيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وجاء صعود السهم بالرغم من توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 230.70، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 249.15.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد