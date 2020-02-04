شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتلقى دفعة إيجابية – تحليل – 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم مورجان ستانلي (MS) في آخر جلساته، وذلك على إثر استناده لدعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي، الذي ساعده على تحقيق مكاسب بلغت نسبتها 0.65% بما يعادل 0.34 نقطة ليستقر السهم عند سعر 52.60 دولار، ويأتي هذا الارتفاع أيضاً مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، بشرط ثبات مستوى الدعم 51.85، ليستهدف مستوى المقاومة 55.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد