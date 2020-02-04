شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجري سعر عقود خام برنت اختباراً لمستوى 54.90 ويتحرك حوله الآن، حيث تأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن السعر لا يزال دون المقاومة المحورية 56.00، ليبقى الضغط السلبي قائماً ومرجحاً لهذا اليوم، بانتظار زيارة مستوى 53.55 كهدف رئيسي تالي، مع الانتباه إلى أن اختراق 56.00 سيقود السعر لتحقيق مكاسب لحظية تبدأ باختبار 58.80 وقد تمتد إلى 59.60 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط