شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات إيجابية ليقترب من إعادة اختبار مستوى 51.80، ويبدأ بالانخفاض الآن، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً بقية اليوم، معتمدين على الثبات دون المستوى المذكور، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الإشارة إلى أننا بانتظار تجاوز مستوى 50.00 لفتح الطريق أمام زيارة مستوى 48.30 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 51.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط