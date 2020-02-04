شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يواجه سعر الذهب ضغط سلبي ليكسر مستوى 1570.00 ويحاول الثبات دونه الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن الثبات دون هذا المستوى سيدفع السعر لاختبار مستوى 1554.10 قبل أي محاولة جديدة للارتفاع، بينما الارتقاء فوق مستويات 1570.00 ثم 1575.90 سيعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد المقترح في تقاريرنا الأخيرة.

لذلك، نحن نفضل التوقف على الحياد إلى أن يحدد السعر موقفه بالنسبة للمستويات المحورية المذكورة أعلاه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1560.00 والمقاومة 1590.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي