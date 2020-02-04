شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بعض الميل الصاعد الطفيف لكنه لا يزال قرب مستوى 1.3000، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بفقدان العزم الإيجابي بشكل تدريجي، بانتظار الحصول على حافز سلبي يدعم التوقعات باستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 1.2920، بينما يشترط تحقيقه الثبات دون مستوى 1.3150.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2920 والمقاومة 1.3080
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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