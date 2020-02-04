شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي بعد انتعاش السوق الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتواصل مكاسبها للجلسة الثانية على التوالي ، مع تحسن المعنويات فى أوروبا ، بعد انتعاش سوق الأسهم الصينية ، وتجاهل المستثمرين المخاوف الاقتصادية جراء تفشي فيروس كورونا.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 1.3% حتى الساعة 11:45 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى أول مكسب خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بعد بيانات إيجابية لقطاع التصنيع فى أوروبا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليواصل مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع التعدين والموارد الأساسية ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 2.5% ، مع انتعاشة قوية لمعظم أسهم القطاع ، بعد ارتفاع الأسهم فى أكبر مستهلك للمعادن والسلع فى العالم.

فى الصين أنهى سوق الأوراق المالية جلسة الثلاثاء مرتفعا ،وصعد مؤشر مؤشر CSI 300 بنسبة 2.6% ،ليعوض جزء من خسائره التي تكبدها فى الجلسة السابقة.

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وعاد السوق الصيني للعمل يوم الاثنين متكبدا خسارة بلغت 8% ، بعد عطلة السنة القمرية الجديدة التي جرى تمديدها حتى 2 شباط/فبراير ،وخلال تلك الفترة شهدت أسواق المال العالمية اضطرابات كبيرة جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس فى الصين إلى 425 شخصا يوم الثلاثاء من بين 20 ألفا و438 حالة إصابة ،وحذر الخبراء من احتمال تضرر النمو فى الصين والعالم نتيجة تفشي المرض.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.1% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.7% ،بعد بيانات قوية لقطاع الصناعات التحويلية فى الولايات المتحدة.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 1.4% ، وفى ألمانيا صعد مؤشر داكس بنسبة 1.2 % ، وفى فرنسا أضاف مؤشر كاك 40 بحوالي 1.3%.

وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بأكثر من 1.4% ،ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، بفضل تراجع الجنيه الإسترليني لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات العالمية.