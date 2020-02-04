شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع لليوم الثاني على التوالي بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى أربعة أسابيع ، بالإضافة إلى ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية بعد انتعاش سوق الأسهم الصينية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,565.47$ ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,577.12$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,579.55$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.75% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أربعة أسابيع عند 1,593.38$ للأونصة.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة ،أظهرت نمو قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي فى كانون الثاني/يناير ، بعد خمسة أشهر من الانكماش ، فى علامة إيجابية لمسار نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من العام الجاري.

فى بكين ،ارتفعت الأسهم الصينية بأكثر من 2.5% ، لتقود صعود معظم أسواق الأسهم فى أسيا وأوروبا ، لتعكس تحسن نسبي فى شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، تركيزا على شراء الأصول ذات العائد المرتفع ،وتراجع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وعلى رأسهم الذهب والين الياباني.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس دون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 903.21 طن متري.