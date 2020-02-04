شكرا لقرائتكم خبر عن جولدمان ساكس يتوقع أثرا متواضعا لفيروس كورونا على النمو العالمى فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جولدمان ساكس إن الضرر الواقع على النمو العالمى فى 2020 جراء فيروس كورونا سيكون متواضعا بافتراض تبنى السلطات فى الصين وفى دول أخرى رد فعل قويا لخفض معدلات الإصابة الجديدة بشكل كبير بحلول نهاية الربع الأول. وقدر البنك أن المتوسط السنوى لنمو الناتج المحلى الإجمالى العالمى فى العام الجارى سينخفض بما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية.

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