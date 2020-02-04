شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافى دين الأردن 8.4% بحلول نهاية نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع صافى الدين العام المُستحق على الأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضى بنسبة 8.4% إلى 29.153 مليار دينار (41.1 مليار دولار) مقارنة مع 26.9 مليار دينار فى نهاية 2018.
وأظهرت الاحصائيات التى نُشرت على الموقع الالكترونى لوزارة المالية اليوم الثلاثاء أن صافى الدين الداخلى للأردن فى نهاية نوفمبر الماضى بلغ 16.75 مليار دينار فى حين أن الدين الخارجى بلغ 12.4 مليار دينار.
ويشكل صافى الدين العام الأردنى ما نسبته 93.6% من الناتج المحلى الإجمالي.
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