شكرا لقرائتكم خبر عن بى.بى ترفع التوزيعات رغم انخفاض الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت بى.بى التوزيعات النقدية وأعلنت استكمال برنامج لإعادة شراء أسهم فى مؤشر على الثقة فى أنشطة النفط والغاز التى تسجل نموا فى آخر أيام عمل الرئيس التنفيذى بوب دادلى.

وقفزت أسهم بى.بى أكثر من 4% فى التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء وتتجه لتسجيل أكبر مكسب يومى فيما يزيد عن عام بعدما تجاوزت الأرباح التوقعات للربع الثانى عشر على التوالى.

ومع استعداد برنارد لونى لتولى القيادة، أبدت بى.بى تفاؤلا حتى مع هبوط أسعار النفط قرب أقل مستوى فى نحو عام بسبب مخاوف فيروس كورونا فى الصين مخالفة الاتجاه بين الشركات المناظرة التى سجلت انخفاضا حاد فى الإيرادات فى الأسبوع الماضى.

وجاءت توزيعات المساهمين بعدما أعلنت الشركة التى مقرها لندن انخفاض أرباح الربع الأخير من العام 26%، والتى تخطت التوقعات بسهولة، وتكاليف بقيمة 2.7 مليار دولار.

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وأعلنت بى.بى عن تحقيق أرباح صافية 2.57 مليار دولار فى الربع الرابع من العام الماضى لتتجاوز توقعات المحللين فى استطلاع أجرته الشركة بتسجيل 2.1 مليار دولار.

وتقل النتائج عن الأرباح المحققة قبل عام عند 3.5 مليار دولار ولكنها تزيد عن 2.3 مليار فى الربع الثالث.

وعزت الشركة النتائج إلى انخفاض الضرائب وأداء أفضل من المتوقع فى وحدة إنتاج النفط والغاز، أو أنشطة المنبع، التى سجلت زيادة فى الإنتاج بنسبة 3.8% فى 2019 إلى 2.64 مليون برميل من المكافئ النفطى سنويا، باستثناء حصة الشركة من إنتاج روسنفت.