شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "الأهلي المتحد" ترتفع 19% بالربع الرابع.. وإدارته تُوصي بتوزيعات نقدية ومجانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية الأولية للبنك الأهلي المتحد، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 18.9% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وقال البنك، في بيان لموقع سوق الكويت المالي، إنه حقق صافي ربح بلغ 9.8 مليون دينار مقابل أرباح بلغت 8.2 مليون دينار في الربع المقابل من 2018.

وفي المُقابل، حقق البنك أرباح تشغيلية بلغت 16.2 مليون دينار مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 19.3 مليون دينار خلال الربع المقابل من 2018.

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وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي أرباح بلغ 55 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 51.3 مليون دينار في العام 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 7.3%.

وفي المقابل، تراجع إجمالي الإيرادات التشغيلية إلى 107.2 مليون دينار خلال العام 2019، مقابل إيرادات بلغت 121.6 مليون دينار في العام 2018.

هذا وأوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية للعام 2019 بنسبة 15%، بواقع 15 فلس للسهم الواحد، كذلك أوصى المجلس بتوزيع أسهم مجانية على مساهمي البنك بنسبة 5% من رأس المال، بواقع 5 أسهم لكل 100 سهم.

يُذكر أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 45.2 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 43 مليون دينار في الفترة المقابل من 2018، بنسبة ارتفاع بلغت 5%.