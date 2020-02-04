شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتد من أدنى مستوى فى 13 شهرا استنادا على آمال تحرك أوبك لدعم السوق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لترتد من أدنى مستوى فى 13 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات السوق الأسيوية ، بصدد تحقيق أول مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، استنادا على آمال تحرك تحالف أوبك بلس لدعم السوق فى مواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا فى الصين.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 2.8% إلى مستوي 51.26$ ، من مستوى الافتتاح عند 49.88$، وسجل أدنى مستوي عند 49.68$ الأدنى منذ 8 كانون الثاني/يناير 2019 ،وصعد خام برنت بنسبة 2.25% إلى مستوي 55.36$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 54.14$ ، وسجل أدنى مستوي عند 53.97$ الأدنى منذ 2 كانون الثاني/يناير 2019.

عند تسوية الأسعار يوم الاثنين ،فقد الخام الأمريكي نسبة 3.25% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.5% ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، بفعل تصاعد مخاوف ضعف الطلب فى الصين بعد تفشي فيروس كورونا فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

على حسب وكالة "رويترز" قالت مصادر مطلعة إن منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها بما فى ذلك روسيا ضمن المجموعة المعروفة باسم "أوبك بلس" يدرسون خفض الإنتاج بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل ، بهدف دعم السوق فى مواجهة تراجع الطلب بفعل فيروس كورونا.

Advertisements

وكان من المقرر سابقا أن يعقد التحالف العالمي اجتماعا استثنائيا فى أوائل آذار/مارس المقبل بهدف مراجعة سياسة الإنتاج ،وتقييم مدي تأثير خفض الإنتاج بحوالي 1.7 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من هذا العام فى تحقيق توازن أكثر فعالية بالسوق.

وفى بكين ،صعدت الأسهم الصينية بأكثر من 2.5% يوم الثلاثاء ، بعد خسائر تزيد عن 8% فى الجلسة السابقة بعد فتح أسواق الأوراق المالية لأول مرة منذ عطلة السنة القمرية الجديدة التي جري تمديدها حتى 2 شباط/فبراير ،وخلال تلك الفترة حدثت اضطربت بالأسواق العالمية جراء الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الثلاثاء ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 20,438 حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 425 حالة.

وتحذر معظم المؤسسات والخبراء ،من احتمال تضرر النمو الاقتصادي فى الصين والعالم نتيجة تفشي المرض ،وهو ما يعني ضعف الطلب على النفط فى سوق ينعم بوفرة المعروض ولا سيما من الولايات المتحدة الأمريكية.