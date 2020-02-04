شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ» تمدد فترة استقبال عروض «الخُمرة اللوجستية» والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، تمديد فترة استقبال العروض الفنية والمالية لمشروع منطقة الخُمرة اللوجستية حتى تاريخ 31 / 3 / 2020، وذلك نظراً للطلبات المقدمة من المستثمرين والمهتمين في الاستثمار بالمنطقة.

وتُعد منطقة الخُمرة الأكبر للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة بمساحة 2,378,085 م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1,265,832 م2 ، التي سيتم تنفيذها عن طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص عبر نظام التأجير المتغير، مما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري.

وتُسهم منطقة الخُمرة اللوجستية في ترسيخ موقع المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات ذات قيمة مضافة، وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية على الصعيدين الاستثماري والخدماتي، تماشياً مع ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتتميز المنطقة بقربها من خطوط التجارة الدولية وبموقعها الاستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى مقربة من ميناء جدة الإسلامي، مما سيُسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين قارات العالم الثلاث.