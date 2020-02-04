شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الشروق يقود حملات لإزالة الإشغالات وضبط الأسواق التجارية بالمدينة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، حملات لإزالة الإشغالات والتعديات بالمناطق السكنية، وكذا انضباط الأسواق التجارية بالمدينة، موضحاً أن ذلك يأتى فى إطار منع المظاهر العشوائية، وتقديم أفضل الخدمات التجارية بمدينة الشروق.

وتقدم المهندس عبدالرءوف الغيطى، حملة لإزالة التعديات بالمجاورتين ( أ ، ج ) بالمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المتواجدة بالمسطحات الخضراء بالمجاورتين، وإزالة التعديات عن مداخل وأسطح العمارات، وتحرير محاضر بيئية ومخالفات للقائمين بضم الملكيات العامة للملكيات الخاصة وتحويلها إلى مخازن ومنافذ بيع، كما تم التشديد على رؤساء الأحياء باستمرار الحملات وعدم السماح بوجود أى تعديات استناداً لمبدأ سيادة القانون.

كما شملت الحملات، التفتيش على صلاحية الأطعمة وضبط الأسعار، بالأسواق والمنافذ بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى، للتأكد من صلاحية الأطعمة وإلزام العارضين بإظهار قوائم الأسعار على السلع المعروضة، واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم.

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‫وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد فى وقت سابق أنه تم تنفيذ قرار إزالة لدور سطح مخالف للتراخيص بالمجاورة الأولى بالمنطقة السادسة عمارات بالمدينة، وإيقاف التعامل على القطعة، لمخالفة الاشتراطات البنائية بالبناء على كامل المسطح.‬

‫وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطى، أن اللجنة المشتركة بين جهاز المدينة وقسم شرطة التعمير، تمكنت من تنفيذ الإزالة الكاملة للدور المخالف بسطح العقار، مشدداً على رؤساء الأحياء بتكثيف المرور الدورى والمتابعة لأعمال البناء كل داخل نطاق اختصاصه، ورصد أى مخالفات بقطع الأراضى والرصد على مدار اليوم.‬

‫كما يهيب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى بالمدينة، الالتزام بتراخيص البناء الصادرة وعدم تنفيذ أى أعمال مخالفة، مؤكداً أنه لن يتم التهاون فى الحفاظ على النسق المعمارى والحضارى لمدينة الشروق، وستتم الإزالة الفورية لأى مخالفة جديدة.‬

‫وكان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ مبنى وحدة صحية بمشروع سكن مصر، وكذا توفير 3 سيارات إسعاف مجهزة إضافية لدعم وحدة إسعاف المدينة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي للنهوض بالمنظومة الطبية خدمة لسكان مدينة الشروق.‬