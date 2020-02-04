شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: جار تشطيب 613 عمارة بمشروعى "سكن مصر" و"JANNA" بالمنصورة الجديدة‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‫قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 11232 وحدة سكنية (468 عمارة)، بمشروع "JANNA" للإسكان الفاخر، بمدينة المنصورة الجديدة، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ433 عمارة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات، بجانب تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بمشروع "سكن مصر"، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ 180 عمارة، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات.‬

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‫وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ أيضاً بمدينة المنصورة الجديدة، تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وتم الانتهاء من الهيكل الخرساني لـ500 فيلا، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة سكنية (58 عمارة) بالإسكان المتميز ذى الطابع الساحلى.‬

‫وقال الدكتور عاصم الجزار: تم البدء فى تنفيذ كلية المعاملات القانونية الدولية، بجامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا، والتى تضم (كلية الطب البشرى – كلية الصيدلة – كلية طب الفم والأسنان – كلية العلوم – كلية الهندسة (1) – كلية الهندسة (2) – كلية علوم وهندسة المنسوجات – كلية المعاملات القانونية الدولية – كلية إدارة الأعمال).‬

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‫وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أنه جارٍ تنفيذ محطة تحلية المياه، بطاقة 160 ألف م3/ يوم، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، ومحطة المحولات بطاقة 500 ميجا فولت أمبير – مرحلة أولى بطاقة 300 ميجا فولت أمبير، وبلغت نسبة الإنجاز 15 %، بجانب تنفيذ شبكات مياه الشرب، والرى، والصرف الصحى، وصرف الأمطار، وشبكات الطرق، وعدد من المشروعات الخدمية، وهى (مدرستان للتعليم الأساسى - 8 أسواق تجارية بالمناطق (1، 2، 3، 4) - مركز صحى).‬

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‫وأضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من تنفيذ نحو كيلو متر بالجهة الشرقية من كورنيش مدينة المنصورة الجديدة، ويضم الكورنيش (ممشي - كافتيريات - برجولات - مقاعد - حارة دراجات - ملاعب - مناطق للقراءة والإنترنت - مناطق ألعاب للأطفال)، وجارٍ تنفيذ 1400 م بالجهة الغربية من الكورنيش.‬