شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين تبتعد عن أعلى مستوى فى 4 أشهر بفعل عمليات بيع لجني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الثلاثاء لتواصل خسائرها لليوم الثالث على التوالي ، لتبتعد عن أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بفعل استمرار عمليات البيع لجني الأرباح ، والأسعار مرشحة لمزيد من الهبوط بهدف اختبار مستويات حاجز 9,000$ مرة أخرى.

فى بورصة "بتستامب" تراجعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 81$ بما يعادل نسبة 0.9% إلى 9,200$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,281$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 9,348$.

على صعيد تعاملات الأمس ،انخفضت أسعار البتكوين بنسبة 0.5% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ، بعدما سجلت فى وقت سابق من التعاملات ، أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 9,615$ لكل وحدة بتكوين.

انخفضت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الثلاثاء بأكثر من واحد مليار$ إلى إجمالي 258 مليار$ ، بسبب موجة التصحيح التي تسيطر على تعاملات البتكوين وبعض العملات الرئيسية الأخرى.

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وقفزت القيمة السوقية فى وقت سابق من تعاملات الاثنين إلى إجمالي 265 مليار$ ، و الذي يعد أعلى مستوى منذ 24 أيلول/سبتمبر الماضي.

وبخلاف استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ،فأسعار البتكوين فى تراجع مستمر بهدف اختبار مستويات الحاجز النفسي عند 9,000$، التخلي عن تلك المستويات بسهولة علامة سلبية لمسار السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم على المدى القصير.

من ناحية أخرى ،أظهرت بيانات ارتفاع العقود الآجلة للبتكوين المفتوحة على منصات Bitmex و OKEx إلى أكثر من مليار دولار أمريكي ،وارتفعت أيضا عقود خيارات البتكوين بنسبة 70% على أساس شهري.

وتعد زيادة تلك العقود مع ارتفاع أسعار البتكوين علامة قوية لمسار السوق الصاعد ، لكن فى نفس الوقت يصبح السوق عرضة للتصفية الطويلة إذا انخفضت الأسعار بحدة.