شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 6 أسابيع بفعل المخاوف التجارية بعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ستة أسابيع ، فى ظل استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة ، وبفعل تصاعد مخاوف صعوبة المفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ،عقب تنفيذ البريكست وبداية المرحلة الانتقالية التي تنتهي أواخر العام الجاري.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.4% إلى 1.2941$ الأدنى منذ 24 كانون الأول/ديسمبر الماضي ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2993$ ،وسجل أعلى مستوى عند 1.3023$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.6% مقابل الدولار ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ،وبأكبر خسارة يومية منذ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

تعاذ تلك الخسارة اليومية الضخمة ،إلى تسارع عمليات البيع لجني الأرباح بعدما سجل الجنيه فى اليوم السابق أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 1.3209$ ،بالتزامن مع دخول انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" حيز التنفيذ الفعلي ،بالإضافة إلى الانتعاشة القوية فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

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يأتي هذا الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي ، بعد بيانات قوية فى الولايات المتحدة ، أظهرت اقتحام قوي لقطاع الصناعات التحويلية لمنطقة النمو خلال الشهر الماضي بعد خمسة أشهر من الانكماش.

قال معهد التزويد الأمريكي إن مؤشره لنشاط المصانع ارتفع إلى 50.9 نقطة فى كانون الثاني/يناير من 47.2 نقطة فى كانون الأول/ديسمبر ،متجاوزا توقعات الخبراء أن يرتفع المؤشر لمستوي 48.5 نقطة ، مسجلا أول نموا خلال الستة أشهر الأخيرة ،بفضل انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ،ومستوي 50 نقطة فاصل بين نمو وانكماش القطاع.

وبخلاف صعود الدولار الأمريكي، يضغط على مستويات الجنيه الإسترليني، تصاعد المخاوف بشأن الإطار الزمني للمفاوضات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، بعد مغادرة المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي رسميا الأسبوع الماضي ،وبداية المرحلة الانتقالية التي تنتهي فى 31 كانون الأول/ديسمبر القادم.

وضع رئيس الوزراء البريطاني "بوريس جونسون" شروطا صارمة للمفاوضات حول العلاقات المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي ،الأمر الذي أثار مخاوف صعوبة التوصل لاتفاق تجاري بين الطرفين خلال فترة انتقالية مدتها 11 شهرا فقط.

ودعت المفوضية الأوروبية الحكومة البريطانية لتمديد الفترة الانتقالية لما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر القادم ،غير أن طلبها قوبل بالرفض من حكومة جونسون ،خاصة بعد تمرير قانون عبر البرلمان البريطاني يتعلق بهذا الأمر.