شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يتذبذب دون الحاجز– تحليل -4-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حافظ سعر النحاس على استقراره بشكل سلبي دون الحاجز المتمركز عند 2.5500 ليؤكد بذلك تمسكه بسيطرة الميل الهابط لتداولات الفترة القريبة والمتوسطة, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه للعزم السلبي الإضافي ليسهل ذلك مهمة الوصول نحو الأهداف السلبية المتمثلة بمستوى 2.4800 و 2.4200 على التوالي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5500 و 2.4800

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات الحاجز