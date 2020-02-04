شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يصمد فوق الدعم الأولي– تحليل - 4-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر البلاتين بتداولات يوم امس ثبات إيجابي واضح باستقراره فوق الدعم الأولي المتمركز عند 950.00 محاولا بذلك إنهاء التداولات التصحيحية السلبية وليبدأ بتشكيل بعض الموجات الصاعدة بوصوله نحو 970.00.
ما سبق, وباستمرار ثبات الدعم الحالي فإن ذلك سيؤكد محاولة استئناف السعر للهجوم الصاعد ليكرر بذلك الضغط على الحاجز المستقر عند 1025.00 وليشكل بدوره الهدف الإيجابي الأول للميل الصاعد أما تسلل السعر دون الدعم الحالي, فإن ذلك سيؤكد استسلامه مجددا للمحاولات التصحيحية الهابطة ولننتظر بذلك اختباره لدعم القناة الصاعدة الممتد نحو 910.00 لهذا اليوم.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1000.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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