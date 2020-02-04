شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بتسجيل الأهداف-تحليل - 4-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شكّل سعر الزوج بتداولات يوم أمس موجه سلبية قوية ليبتعد بذلك عن المقاومة المستقرة عند 143.45 لنلاحظ استهدافه لمحور المتوسط المتحرك 55 محققا بذلك بعض الأهداف السلبية المنتظرة سابقا بوصوله نحو 140.95.

حاليا, وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي الإضافي وبثبات المقاومة المذكورة سابقا, فإن ذلك يدعونا لترجيح المزيد من المحاولات السلبية ليستهدف السعر من خلالها مستوى 140.25 وصولا نحو 138.90 بتداولات الفترة القادمة.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.50 و 140.25

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط