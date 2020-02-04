شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم سلبي جديد- تحليل - 4-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليجبره ذلك على تشكيل المزيد من التداولات الجانبية باستقراره حول مستوى 120.30, نكرر التنويه على أهمية تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليحافظ بذلك على استقراره دون الحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ باستهداف المزيد من المستويات السلبية والتي تبدأ من 119.40 و 118.60 على التوالي.

نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليضطر لبناء بعض التداولات التصحيحية الصاعدة مع توفر فرصة لاختبار المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 121.25.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط