شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحتاج لعزم سلبي جديد- تحليل - 4-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا يزال سعر الزوج متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليجبره ذلك على تشكيل المزيد من التداولات الجانبية باستقراره حول مستوى 120.30, نكرر التنويه على أهمية تجميع السعر لعزم سلبي جديد ليحافظ بذلك على استقراره دون الحاجز الحالي ومن ثم ليبدأ باستهداف المزيد من المستويات السلبية والتي تبدأ من 119.40 و 118.60 على التوالي.
نكرر التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق الحاجز الحالي فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهجوم السلبي وليضطر لبناء بعض التداولات التصحيحية الصاعدة مع توفر فرصة لاختبار المقاومة المحورية الممتدة حاليا نحو 121.25.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.30 و 119.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر اليورو مقابل الين يحتاج لعزم سلبي جديد- تحليل - 4-2-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.