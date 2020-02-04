شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

فتحت الأسهم الأوروبية مرتفعة اليوم الثلاثاء لتواصل التعافي بعد عمليات بيع كثيفة شهدتها الأسبوع الماضي جراء مخاوف بشأن تفشي فيروس في الصين وقاد المكاسب قطاع الموارد الأساسية. وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 0.6 بالمئة بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش بعدما سجل ارتفاعا طفيفا أمس متعافيا من أسوأ أسبوع في ستة أشهر. وارتفعت أسواق الاسهم في آسيا لاسيما الصين بعد هبوط حاد أمس الاثنين رغم أن من المتوقع أن تؤثر الأنباء الخاصة بفيروس كورونا على الأسواق في المدى القريب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع الأسهم الأوروبية في مستهل التعاملات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.