شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتعافى مع آمال بتخفيضات «أوبك+» والان نبدء بالتفاصيل

تعافت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لترتفع ما يصل إلى واحد بالمئة بعد تراجعها في الجلسة السابقة، في ظل آمال بأن تخفيضات إنتاج جديدة من أوبك وحلفائها ستعوض أثر أي انخفاض في الطلب على الوقود ربما ينشأ بفعل تفشي فيروس كورونا في الصين.

وبحلول الساعة 0824 بتوقيت جرينتش، بلغ خام برنت 54.94 دولار للبرميل، مرتفعا 49 سنتا أو نحو 0.9 بالمئة، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 50.79 دولار.

وعلى الرغم من المكاسب التي سجلها اليوم، فإن انخفاض الأسعار أمس الاثنين يجعل الخام عند أدنى مستوى في أكثر من عام.

وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بمن في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، يدرسون خفض إنتاج الخام بكمية إضافية قدرها 500 ألف برميل يوميا بسبب تأثر الطلب بفعل فيروس كورونا.