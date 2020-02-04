إفصاحات وأخبار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلنت شركة «عُمان للتأمين» أنها تسير حالياً في إجراءات الحصول على 49% إضافية من أسهم رأس مال شركة «دبي ستار سيجورتا إيه إس» الممتازة المتداولة. وأشارت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، أنه سيتم بعد ذلك توقيع عقد البيع والشراء على أن تخضع الإجراءات لموافقة الرقابة.

تنطلق اليوم أعمال الدورة الثانية من قمة رواد التكنولوجيا والابتكار 2020 TIP، في مقر جامعة نيويورك أبوظبي، بحضور عدد من رواد الأعمال وقادة الصناعة في المنطقة والعالم، وتستمر على مدى يومين يتم خلالها الإعلان عن 30 فائزاً ضمن قطاعات الرعاية الصحية، والطاقة وتكنولوجيا البيئة.

* يستضيف مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 9 وحتى 11 مارس/‏آذار المقبل فعاليات الدورة الجديدة من معرض هدايا الشرق الأوسط، وبالتزامن مع معرض «عالم الورق الشرق الأوسط».

* نقلت «بلومبيرج» عن مصادر مطلعة قولها: إن مجموعة الفارعة، تجري محادثات مع بنوك؛ لإعادة هيكلة ديون بقيمة ملياري درهم.

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وأوضحت المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الجزء الأكبر من هذه الديون قدمها مقرضون محليون؛ بما فيهم: «أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الأول».

* قالت شركة «كيتوبي» الناشئة التي تدير شبكة ذكية من المطابخ لإنتاج الطعام وتوصيله نيابةً عن المطاعم، إنها جمعت 60 مليون دولار في جولة جديدة لجمع التمويل بقيادة شركتي «نولوود أنفستمنت ادفايزوري» و«لوميا كابيتال».

وتأتي هذه الجولة لتمويل النمو، بعد أن جمعت الشركة 27.2 مليون دولار في أواخر عام 2018.

(رويترز)