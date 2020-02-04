الهوية الإعلامية للإمارات تزين «ناسداك» نيويورك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفاءً بإطلاق الهوية الإعلامية المرئية الجديدة لدولة الإمارات على شاشات «بورصة ناسداك» في نيويورك، شارك كل من مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، التابع لمكتب الدبلوماسية العامة في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وبورصة «ناسداك دبي»، وسلطة مركز دبي المالي العالمي في قرع جرس افتتاح سوق «ناسداك دبي»، وذلك لإعلان الدور المهم الذي ستمارسه الهوية الجديدة في تعزيز سمعة الدولة على جميع المستويات، بما يشمل ترسيخ مكانتها كمركز مالي عالمي ومحطة دولية للأنشطة الاقتصادية. ومن جهة أخرى، ظهر تصميم «الخطوط السبعة» الخاص بالهوية الإعلامية للإمارات مع الشعار المرافق له «الإمارات لا شيء مستحيل» على شاشة «بورصة ناسداك» في ساحة «تايمز سكوير» الشهيرة بنيويورك.

جاء ذلك بحضور سعيد العطر، مدير مكتب الدبلوماسية العامة وممثلين عن مكتب الهوية الإعلامية المرئية لدولة الإمارات، وبمشاركة حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة «ناسداك دبي»، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي.