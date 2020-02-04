النفط يتراجع.. و«أوبك بلس» تبحث خفضاً إضافياً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انخفضت أسعار النفط أمس الاثنين، وسط مخاوف انخفاض الطلب في الصين أكبر بلد مستورد للنفط في العالم بعد تفشي فيروس كورونا.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر إبريل/‏‏‏نيسان بنحو 1.4% ليهبط إلى 56.17 دولار للبرميل، بينما تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/‏‏‏آذار بنحو 0.85% مسجلاً مستوى 51.42 دولار للبرميل.

Advertisements

من جهة أخرى، قال مصدران في أوبك ومصدر مطلع بالقطاع أمس الاثنين إن أوبك وحلفاءها «أوبك بلس» يدرسون خفض إنتاجهم النفطي 500 ألف برميل يومياً إضافية بسبب أثر الفيروس التاجي على الطلب.

وقال أحد مصدري أوبك إن منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاءها مثل روسيا، في إطار ما يعرف باسم أوبك+، يدرسون عقد اجتماع وزاري في 14 و15 فبراير/‏‏‏شباط، أي قبل الموعد المقرر للاجتماع في مارس/‏‏‏آذار.

ويقول محللون ومتعاملون إن انتشار الفيروس التاجي بالصين قد يقلص الطلب على النفط بأكثر من 250 ألف برميل يومياً في الربع الأول من العام الجاري ويضغط على أسعار النفط.وقالت مصادر أخرى في أوبك+ إن لجنة من أوبك وخارجها يُطلق عليها اللجنة الفنية المشتركة حددت الرابع والخامس من فبراير/‏‏‏شباط لعقد اجتماع في فيينا لتقييم أثر الفيروس على الطلب، وقالت المصادر إن من المرجح أن تخرج اللجنة بتوصية فيما يتعلق بأي خطوة جديدة لدعم السوق. (وكالات)