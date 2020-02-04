شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «المركزي» يناقش الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الأول لسنة 2020، صباح يوم الخميس الماضي، في مقر المصرف المركزي بأبوظبي، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة.
وحضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، خالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع سيف هادف الشامسي، نائب المحافظ إلى جانب مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.
بدأ المجلس اجتماعه بمناقشة العرض المقدم من قبل الفريق المختص من دائرة العمليات والسياسة النقديّة بشأن الإطار الجديد للعمليات النقدية بالدرهم (بما في ذلك الدليل التوجيهي لبرنامج الأذونات النقدية)، ووجه المجلس بتطبيق وتنفيذ الإطار الجديد وفقاً للجدول الزمني المعتمد في خريطة الطريق ووضع الخطوات اللازم اتباعها للإعلان عن تطبيق الإطار الجديد لمتعاملي السوق المحلي.
واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض المؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون. كما ناقش المجلس نظامين جديدين قُدما من قبل إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك؛ وهما: نظام التمويل الجماعي القائم على القروض، ونظام عمليات الاستحواذ الكبرى.
واطلع المجلس على مذكرتين بشأن تقرير مراقبة النظام المالي الربعي، وتقرير وضعية السياسة الاحترازيّة الكليّة الربعي مع التركيز على دور البنوك المحليّة ذات الأهميّة النظاميّة (D-SIBs).
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