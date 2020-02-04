البرلمان يوافق على فرض ضريبة 5 جنيهات على 14 خدمة

ذكرت وسائل إعلامية أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، يسعى للانتهاء من مشروع قانون صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة -المقدم من الحكومة- خلال دور الانعقاد الحالي والأخير، لدعم هذه الفئة قبل انتهاء فترة البرلمان الحالي.

وأفاد موقع "صدى البلد" بأن لجنة التضامن بالبرلمان عقدت اجتماعاً أمس، الإثنين، لمناقشة القانون المقدم من الحكومة بجانب مشروعى قانونين مقدمين من النائب خالد حنفى والنائبة هبة هجرس فى نفس الموضوع.

وأضاف الموقع أن اللجنة وافقت على عدد من مواد القانون على أن تناقش اللجنة باقي المواد خلال الأيام المقبلة تمهيداً لإقراره وإحالته للجلسة العامة.

وينص مشروع القانون في مادته الـ11، على فرض ضريبة قيمتها 5 جنيهات على رسوم استخراج 14 خدمة تُقدم للمواطنين لصالح صندوق ذوى الإعاقة، حتى يستطيع أن يقوم بالمهام التى حددها له القانون.

وتشمل الضريبة الخدمات الآتية:

1. رخصة السلاح.

2. رخصة القيادة بجميع أنواعها.

3. رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.

4. استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.

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5. التذاكر المباعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.

6. تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها ويتثنى من ذلك التذاكر التى تقل قيمتها عن ثلاثون جنيها والحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التى تقيمها.

7. طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.

8. تأشيرات الإقامة للأجانب.

9. عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.

10. تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها.

11. طلبات الاشتراكات فى النوادى وتجديد العضوية السنوية فيها.

12. طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضى أو الوحدات التى تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.

13. تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية سواء كانت داخل مصر أو خارجها.

14. كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.