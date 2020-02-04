شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تستهل تعاملات الثلاثاء بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 13955 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 1919 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 16039 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5223 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل مستوى 1267 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1385 نقطة.

وفى سياق متصل أعلن البنك التجارى الدولى، عن تحقيق أرباحاً بلغت 11.8 مليار جنيه خلال 2019، مقابل أرباح بلغت 9.58 مليار جنيه فى 2018، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفع صافي دخل البنك من العائد خلال 2019 إلى 21.57 مليار جنيه، مقابل دخل بلغ 18.14 مليار جنيه في العام الماضى.