شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم شركة "دو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.34% رابحا 9.49 نقطة ليصل إلى مستوى 2780.80 نقطة، مدفوعا بصعود سهم شركة دو.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 28.1 مليون سهم محققة ما قيمته 59.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 766 صفقة لعدد 25 سهما، وارتفع 11 سهما، وانخفض 11 سهما، واستقرت 3 أسهم.

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وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 8.60%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 2.05%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.32%، فيما تراجعت 4 قطاعات على رأسها قطاع السلع بنسبة 2.51%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.70%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.28%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.26%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة-دو بنسبة 8.60%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 5.59%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة دى إكس بى إنترتيمنتس بنسبة 2.66%، ثم سهم شركة آن ديجيتال سيرفس القابضة بنسبة 2.63%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة دريك آند سكل إنترناشيونال، عن إنجاز شركتها التابعة فى الكويت، شركة دريك آند سكل للمقاولات الكهربائية، كافة الأعمال الهندسية المناطة بها، والعائدة إلى كل من مجمع الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح للصالات المغطاة، والمرحلة الثانية والأخيرة من مشروع تطوير مبانى ومرافق جديدة فى مدينة صباح السالم الجامعية فى دولة الكويت، بموجب عقد بلغ 71 مليون درهم إماراتى.