شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطرح 45% من بنك القاهرة بالبورصة فى النصف الأول من 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد الإتربى رئيس بنك مصر إن مصرفه المالك لبنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومى فى مصر، يسعى لطرح ما يصل إلى 45% من أسهم البنك فى بورصة مصر خلال النصف الأول من هذا العام مع إمكانية حصول مستثمر أجنبى على حصة من أسهم البنك خلال الطرح.

وأضاف فى جلسة نقاشية مع الجمعية المصرية لمخاطر الائتمان الليلة الماضية أن يجرى القيام بجولة ترويجية لطرح أسهم بنك القاهرة فى الولايات المتحدة.

كانت صفقة لبيع البنك المملوك للدولة أُلغيت في 2008، وتكرر تأجيل طرح عام أولي مزمع على مدى الأعوام الأربعة الأخيرة.

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وقال الإتربي "عاوزين (نريد) نوصل أننا نبيع 45% (من أسهم بنك القاهرة)...البيع سيكون داخل مصر ليس هناك شهادات جى.دى.آر (شهادات إيداع دولية).

"ممكن مستثمر أجنبى يأخذ حصة...الجولة الترويجية هى التى تحكم".