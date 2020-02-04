شكرا لقرائتكم خبر عن نيكى يغلق مرتفعا مع التقاط أسواق الصين الأنفاس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الثلاثاء لتمحو الخسائر المبكرة بعدما صعدت الأسهم الصينية بشكل ما بعد تهاويها فى الجلسة السابقة، ولكن المعنويات تظل هشة إذا يخشى المستثمرون التكاليف الاقتصادية والبشرية المتصاعدة لتفشى فيروس كورونا.

وأغلق المؤشر نيكى مرتفعا 0.49% إلى 23084.59 نقطة مرتفعا من أقل مستوى فى 10 أسابيع الذى سجله فى الجلسة السابقة. وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية الأساسية.

وصعدت الأسهم الصينية 2.47% اليوم ولكن جاء ذلك بعد خسائر تزيد عن 8% فى الجلسة السابقة عند فتح أسواق البر الرئيسى لأول مرة منذ عطلة السنة القمرية الجديدة التى جرى تمديدها، وخلال هذه الفترة اضطربت الأسواق المالية جراء الانتشار السريع للفيروس.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء الفيروس فى الصين إلى 425 شخصا حتى أمس الاثنين من بين 20 ألفا و438 حالة إصابة، وحذر المحللون من احتمال تضرر النمو فى الصين والعالم نتيجة تفشى المرض. وارتفع 156 سهما على المؤشر نيكى بينما هبط 64.

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وكان أكبر الرابحين على المؤشر بالنسبة المئوية شركة الإلكترونيات باناسونيك التى زاد سهمها 10.04% تلتها شركة إيبارا لإنتاج المعدات الصناعية التى ارتفع سهمها بنسبة 9.41% وكيكومان كورب التى صعدت 5.81%.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.69% إلى 1684.24 نقطة.