شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر كبيرة في مستهل تعاملات بورصتا الصين القارية والان نبدء بالتفاصيل
افتتحت بورصتا الصين القارية جلساتهما على تراجع وسط أسواق متقلبة تسودها مخاوف من وباء فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد.
وبدأ مؤشر بورصة شنغهاي على تراجع بنسبة 2,23 في المئة ليصل عند مستوى 2685,27 نقطة، بينما بدأت الجلسة في بورصة شينزن بانخفاض نسبته 3,48 في المئة ليصل إلى مستوى 1552,96 نقطة.
وتمكنت البورصتان الحد من التراجع بسرعة في الدقائق التالية وسجلتا بعد نصف ساعة من بداية الجلسة ارتفاعًا طفيفًا بلغ 0,58 بالمئة في شنغهاي و1,88 بالمئة في شينزن.
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