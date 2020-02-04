شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار الذهب مع مخاوف فيروس الصين والان نبدء بالتفاصيل

استقرت أسعار الذهب، مع المخاوف من تفشي فيروس كورونا السريع الانتشار في الصين والأثر الاقتصادي لتفشي المرض.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثامن من يناير كانون الثاني عند 1591.46 دولار في الجلسة السابقة.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1579.70 دولار.