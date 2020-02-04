شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب مستقر وكفة قوة الدولار ترجح أمام مخاوف "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، إذ رجحت كفة قوة الدولار أمام المخاوف من تفشى فيروس كورونا السريع الانتشار فى الصين والأثر الاقتصادى لتفشى المرض.

واستقر الذهب فى المعاملات الفورية عند 1575.37 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بعدما سجل أعلى مستوى منذ 8 يناير عند 1591.46 دولار فى الجلسة السابقة.

ونزل الذهب فى التعاملات الآجلة فى الولايات المتحدة 0.2% إلى 1579.70 دولار.

سجلت هونج كونج أول حالة وفاة بفيروس كورونا الجديد على أراضيها اليوم الثلاثاء، وهى ثانى وفاة خارج بر الصين الرئيسى نتيجة التفشى الذى أودى بحياة 425 مصابا بالفيروس، وسمحت بكين لخبراء في الصحة من الولايات المتحدة بدخول البلاد للمساعدة فى مكافحة الفيروس سريع الانتشار الذى يشبه الإنفلونزا.

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ويضغط على المعدن الأصفر الدولار الذى حافظ على قوته أمام سلة من العملات بعد مكسب 0.4% فى الجلسة السابقة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 0.4% إلى 2329.50 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.5% إلى 17.75 دولار، وصعد البلاتين 0.6% إلى 972.09 دولار.