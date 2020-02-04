شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يبحث استقرار سوق النفط مع الرئيس الروسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وبحث التعاون بين المملكة وروسيا بما يحقق استقرار سوق النفط خدمة لنمو الاقتصاد العالمي، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ونقلت وكالة "رويترز" أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وحلفاءها يدرسون خفضاً إضافيا لإنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا بسبب أثر فيروس كورونا على الطلب خلال عقد اجتماع في 14 و15 فبراير بدلاً من مارس المقبل.

Advertisements

وعلى ذات الصعيد، خفض بنك "سيتي غروب" من توقعاته لأسعار النفط من 69 دولاراً إلى 54 دولاراً في الربع الأول من العام، وإلى 50 دولاراً في الربع الثاني.

وتراجع النفط 10 دولارات للبرميل هذا العام إلى 56 دولاراً، وهو دون المستوى الذي تنشده دول أوبك لضبط ميزانياتها.

وأعلنت الصين وفاة أكثر من 360 شخصا مع إصابة نحو 12 ألف شخص آخرين في ظل انتشار سريع بفيروس كورونا وظهوره في المزيد من الدول.

ويخشى محللون من تأثير "كورونا" على النمو الاقتصادي العالمي، ومن ثم الطلب على الخام خاصة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم (الصين).