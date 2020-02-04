شكرا لقرائتكم خبر عن "إم إس سي آي" تسعى لإطلاق 12 مؤشراً موقتاً لبورصة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة إم إس سي آي أنها بصدد اتخاذ بعض الإجراءات في موازاة لترقية البورصة الكويتية، تشمل إطلاق نحو 12 مؤشراً موقتاً خاصاً بها.

وتتناول المؤشرات بعض التفاصيل التي تتعلق بأحجام الشركات وقيمتها السوقية إضافة إلى مؤشر للأسهم المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بحسب صحيفة "الراي".

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وأشارت المؤسسة إلى أنه كجزء من المراجعة الربع سنوية في فبراير الجاري، لن تضاف أسهم جديدة إلى مؤشر "MSCI Kuwait IMI" لمنع الدوران العكسي المحتمل في حال بدء المؤشر باستخدام وزن الأسواق الناشئة ومتطلبات السيولة، مبيناً أن مثل هذه المعاملة ستكون قابلة للتطبيق حتى يوم التنفيذ الفعلي للترقية في مايو المقبل.

وأعلنت مؤسسة MSCI يوم 18 ديسمبر الجاري ترقية الكويت إلى مرتبة "الأسواق الناشئة"، وذلك كجزء من مراجعتها نصف السنوية لمؤشراتها.

وأشارت إلى أن مؤشرات الكويت في "MSCI" ستتم مقاربتها مع مؤشرات الكويت الموقتة في "MSCI" حسب الإجراءات المتبعة، والتي ستتم إعادة موازنتها باستخدام وزن الأسواق الناشئة ومتطلبات السيولة.