شكرا لقرائتكم خبر عن "إنوفست" تتوقع إتمام استحواذ جديد بالكويت خلال الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة إنوفست، المدرجة ببورصتي البحرين والكويت صفقة تستحوذ من خلالها على حصة جوهرية بإحدى شركات تصنيع المُركبَّات الصناعية بالكويت.

وتتوقع "إنوفست" إتمام إجراءات الصفقة خلال الربع الأول من عام 2020، بحسب "الجريدة".

وتعتبر تلك الشركة الكويتية من الشركات المُتخصصة بالمنطقة في تصنيع مُركبَّات الخشب البلاستيكي، إذ تقوم بتغطية حاجة السوق سواء الشركات أو الأفراد بسلسلة واسعة من المنتجات.

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ويأتي ذلك الاستحواذ وسط ارتفاع حجم السوق العالمي في قطاع الخشب البلاستيك الذي يتجاوز حاليا 4 مليارات دولار، كما يتميز بنمو مطرد في كل من البحرين والكويت، بفضل تنامي الطلب في قطاعي الإنشاءات والمقاولات.

وتأتي الصفقة تزامنا مع الدعم الذي يتلقاه القطاع من السياسات الحكومية الصديقة للبيئة والتي تُشجع استخدام مُركبَّات الخشب البلاستيكي على الخشب الطبيعي.

وبخصوص النتائج المالية لـ إنوفست" فقد تراجعت أرباحها خلال فترة التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي بنسبة 57.3% لتصل إلى 5.57 مليون دولار، مقابل 13.06 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.