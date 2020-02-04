الدولار مقابل الفرنك يحاول التعافي – تحليل - 04-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الفرنك بعض الميل الصاعد الذي يتأثر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكن بما أن السعر دون مستوى 0.9712، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة، يدعمها الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 0.9588 كهدف رئيسي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9590 والمقاومة 0.9700
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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