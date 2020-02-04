شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يتأثر بالعزم الإيجابي – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بعض الميل الصاعد الطفيف بعد الوصول مؤخراً إلى هدفنا المنتظر عند 0.6670، حيث يتأثر السعر بإيجابية مؤشر ستوكاستيك، لكننا لا زلنا نرجّح استمرار سيطرة الاتجاه الإجمالي الهابط بثبات السعر دون 0.6820، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن كسر 0.6670 سيدفع السعر إلى 0.6615 كمحطة سلبية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6650 والمقاومة 0.6750

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط