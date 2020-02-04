شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق الأهداف الممتدة – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر عقود خام برنت بتحقيق هدفنا التالي المنتظر عند 54.90 وتجاوزه ليستقر دونه، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع التذكير بأن محطتنا التالية تصل إلى 53.55.

المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والكسر الذي تحقق لدعم القناة الهابطة التي تظهر بالصورة يدعم فرص استمرار الانخفاض خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن استمرار الانخفاض المتوقع يشترط الثبات دون مستوى 56.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.00 والمقاومة 56.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط