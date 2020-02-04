شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يحقق الهدف الأول – تحليل - 04-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر النفط بتحقيق هدفنا المنتظر عند 50.00 وارتد صعوداً من هناك بعد محاولة كسره يوم أمس، ولا يزال السعر داخل القناة الهابطة التي تظهر بالصورة، مع الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، ليدعم فرص استئناف التداولات السلبية والتوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 48.30.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 51.80 والثبات فوقه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 51.80

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط